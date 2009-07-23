С украинским служебным паспортом в Эстонию можно будет ездить без визы

12:02, 23 июля 2009
Мир
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С 1 августа

Эстония с 1 августа прекратит требовать визы у обладателей украинских служебных паспортов.

Об этом идет речь в письме эстонской делегации на имя визовой рабочей группы ЕС, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

“Эстонская делегация хочет проинформировать делегации, что с 1 августа 2009 года на обладателей служебных паспортов Украины не будут распространяться требования в отношении виз”, - говорится в письме.

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