С украинским служебным паспортом в Эстонию можно будет ездить без визы
12:02, 23 июля 2009Мир
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С 1 августа
Эстония с 1 августа прекратит требовать визы у обладателей украинских служебных паспортов.
Об этом идет речь в письме эстонской делегации на имя визовой рабочей группы ЕС, текст которого есть в распоряжении УНИАН.
“Эстонская делегация хочет проинформировать делегации, что с 1 августа 2009 года на обладателей служебных паспортов Украины не будут распространяться требования в отношении виз”, - говорится в письме.
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