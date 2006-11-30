Егор Гайдар вспомнил про ”невкусный чай”

Егор Гайдар почувствовал недомогание после завтрака в столовой католического Мейнвуд-колледжа, в помещении которого остановилась делегация из Москвы, прибывшая на конференцию в Ирландию, пишет газета "Новые известия".

"Завтрак был простой - фруктовый салат и чашка чая", - заявила дочь Гайдара Мария. Один из организаторов дублинской конференции Екатерина Гениева отметила, что в той же столовой вместе с Егором Гайдаром завтракали еще десять человек, однако отравился только он один.

"Я сама сидела рядом с Егором Тимуровичем, еда была самая обычная, он ни на что не жаловался. Только когда мы уже летели вместе в самолете в Москву, он вспомнил: "Чай был какой-то невкусный", - подчеркнула она.

Напомним, что глава Института экономики переходного периода Егор Гайдар почувствовал недомогание 24 ноября, когда находился на международной конференции "Ирландия и Россия: история, буква закона и изменяющаяся мировая система" в Дублине.

Он был доставлен в больницу в городе Блэндчардстаун. "Пациенту была проведена тотальная первичная дезинтоксикация. Это стандартное комплексное лечение для клиентов с признаками пищевого отравления", - заявил дежурный регистратор клиники Джеймс Бранниган.

Ирландские врачи не смогли поставить диагноз. Гайдар выписался 26 ноября, после чего вылетел в Москву и сейчас находится в одной из столичных больниц. По словам Марии Гайдар, его состояние стабильное.

"Первое, что бросается в глаза, - он очень сильно похудел, почти в два раза. Даже не осунулся, а именно выглядит так, как будто неделю ничего не ел. Очень бледный. Но держится он бодро. Сам он никаких версий не выдвигает", - отметила она в интервью газете "Московский Комсомолец".

Ранее пресс-секретарь Егора Гайдара Валерий Натаров заявил, что "врачи не отрицают версии отравления".

Лента.ру