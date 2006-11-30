”Аль-Каеда” назвала Бенедикта XVI крестоносцем

Иракское крыло "Аль-Каеды" назвало визит Папы Римского Бенедикта XVI в Турцию частью крестового похода против ислама, имеющего целью отторгнуть Турцию от исламского мира. Об этом говорится, сообщает Reuters, в заявлении, размещенном в среду на интернет-сайте исламистов. Подлинность этого текста, однако, невозможно подтвердить.

Визит Папы в страну с преимущественно мусульманским населением, по мнению авторов заявления, не только даст толчок новому крестовому походу, но также направлен на подавление исламистского движения в Турции с тем, чтобы страна оставалась и дальше в том "болоте секуляризма", в котором она пребывает со времен Ататюрка.

Напомним, что посещение Бенедикта XVI Турции вызвало массовые протесты местных мусульман, оскорбленных якобы неуважительными высказываниями Папы по поводу пророка Мухаммеда.

Это первый визит Папы Римского в мусульманскую страну. Бенедикт XVI прибыл в Турцию во вторник и проведет там четыре следующих дня. В связи с многочисленными угрозами в его адрес со стороны исламистов, его охрана была значительно усилена, а во время публичных выступлений на понтифика надевают бронежилет.

Лента.ру