Известного российского политика подкосила загадочная болезнь

Директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар госпитализирован в одну из московских больниц, врачи не могут установить причину внезапного ухудшения состояния его здоровья, сообщила в среду РИА Новостидочь известного экономиста и политика Мария Гайдар.

"24 ноября на конференции в Дублине моему отцу стало плохо. Он потерял сознание и три часа провел без сознания", - сказала она.

По словам Марии Гайдар, ее отец был доставлен в реанимацию одной из дублинских больниц.

"Существовала серьезная угроза его жизни. Врачи до сих пор не могут определить причину произошедшего", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, два дня назад Егор Гайдар был доставлен в одну из московских больниц.

Мария Гайдар сообщила, что ее отец сейчас находится "в удовлетворительном состоянии и не в реанимации", однако не уточнила, в какой больнице находится Гайдар.

С именем Гайдара связаны экономические реформы 1990-х годов, названные "шоковой терапией". Гайдар в начале 1990-х годов был вице-премьером российского правительства, министром экономики и финансов. В 1992 году фактически возглавил правительство России.

В середине 1990-х годов он был депутатом Госдумы, в настоящее время возглавяет Институт экономики переходного периода.