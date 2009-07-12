Лукашенко рассказал, из-за чего поссорились Беларусь и Россия

Причиной противоречий в отношениях Беларуси и России стало субъективное отношение российского руководства. Об этом в интервью австрийским СМИ заявил Александр Лукашенко.

"Это субъективный вопрос политики российского руководства", - сказал белорусский лидер, объясняя причины экономических споров. Несмотря на это отношения соседних стран президент Беларуси оценил как нормальные. «Ну были эти «молочные войны», отошли в сторонку и жизнь сама все исправит. Нет ничего в наших отношениях трагического».

Однако глава Беларуси напомнил, что «Россия, пообещав $2 млрд., свое обещание не выполнила. Не можешь – скажи. Надо свято выполнять свои обещания».

Говоря о геополитическом положении страны, Александр Лукашенко отметил: «Нам Богом предопределено жить между двумя великими гигантами. И выполнять роль моста между Россией и Евросоюзом». Транзит энергоресурсов, по его мнению, - важный политический рычаг для Минска и, "что греха таить – это выгодно».

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