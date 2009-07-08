Лидеры стран G8 обсудят будущую роль американского доллара

Сегодня в итальянском городе Аквила начинается саммит стран «Большой восьмерки».

Важнейшая тема саммита - дальнейшие поиски выхода из финансового и экономического кризиса и совместная борьба с ее последствиями, сообщает “Немецкая волна”.

Обсуждение проблем и последствий финансового кризиса стоит на первом месте в повестке дня саммита "Большой восьмерки". Эта встреча должна стать своеобразным продолжением мирового финансового саммита в Лондоне, который состоялся в начале апреля.

Канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ, в частности, намерена начать дискуссию о возвращении к курсу консолидации, так называемой стратегии выхода. Речь идет о дальнейшей судьбе многочисленных государственных гарантий, а также о том, каким образом можно будет изъять из обращения миллиардные суммы денег, которые были инвестированы в рынки для их стабилизации.

Участники саммита также рассмотрят вопрос ценовой политики на нефть и валютные проблемы, в частности, будущую роль американского доллара.

Кроме того, страны "Большой восьмерки" с участием пяти важнейших стран с переходной экономикой хотят инициировать завершение в следующем году многолетних переговоров по устранению торговых препятствий, так называемого раунда "Доха-Развитие".

Еще один аспект - предоставление помощи бедным странам, а именно обеспечение их продуктами питания и водой. В предыдущем варианте коммюнике "Большой восьмерки" речь идет о намерении поддержать эти страны инвестициями в АПК. Эксперты рассчитывают на сумму в 15 млрд. долларов.

Саммит завершится 10 июля.