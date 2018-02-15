Россиянина приговорили к 12 годам тюрьмы за одну из крупнейших кибератак в истории США

Российский хакер Владимира Дринкман был арестован по запросу США в Нидерландах в 2012 году. В 2015 году он признал свою вину в кибермошенничестве.

Два гражданина России приговорены в США к длительным срокам тюремного заключения.

Как сообщает DW.com со ссылкой на агентство Reuters, приговор Владимиру Дринкману и Дмитрию Смилянцу вынес суд города Камден в штате Нью-Джерси. Их обвиняют в причастности к одной из крупнейших хакерских атак в истории США, в результате которой были похищены данные 160 млн кредитных карт.

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Владимира Дринкмана суд приговорил к 12 годам лишения свободы. Смилянец получил 4 года и три месяца, но был освобожден в зале суда, поскольку уже отбыл этот срок во время ареста.

По данным прокуратуры, россияне разработали схему проникновения в компьютерные сети финансовых компаний, платежных систем и ритейлеров в 2003 году. Хакерским атакам подверглись, в частности, компания Dow Jones, электронная биржа NASDAQ, авиаперевозчик JetBlue, торговые сети J.C. Penney и 7-Eleven, французская компания розничной торговли Carrefour. Похищенные данные кредитных карт они продавали по цене от 10 до 50 долларов в зависимости от страны происхождения. Общий ущерб, нанесенный их деятельностью, оценивается в 312 млн долларов.

Дринкман был арестован по запросу США в Нидерландах в 2012 году. В 2015 году он признал свою вину в кибермошенничестве. По этому же делу проходят еще два гражданина России и один украинец. Они объявлены в международный розыск.