8-летний мальчик установил мировой рекорд (фото)

Самый крупный ребенок Грузии - 8-летний Георгий БИБИЛАУРИ - 23 ноября установил новый мировой рекорд, сдвинув с места и прокатив на расстояние 43 метра микроавтобус "Форд" с дополнительной нагрузкой, общим весом более двух тонн - 2115 кг.

Установление рекорда проходило в центре Тбилиси, на площади Рике, в присутствии прессы, передает агентство «Новости-Грузия».

В микроавтобус, весом 1635 кг, усадили пятерых человек, общим весом 480 кг. За ходом установления рекорда наблюдал оргкомитет мероприятия и комиссия. Перед установкой рекорда Георгий прошел медобследование, которое подтведило, что мальчик абсолютно здоров и, кроме своих выдающихся физических данных, это самый обычный ребенок.

"Надеюсь, что в будущем Георгий станет известным грузинским спортсменом", - заявил журналистам отец ребенка Гия БИБИЛАУРИ после установления рекорда. По его словам, в настоящее время его сын усиленно занимается в секции дзю-до и плаванием. Как сообщил Гия БИБИЛАУРИ, Георгий готовился к установлению сегодняшнего рекорда три года - с пяти лет.

«И сегодня мы добились того, что установлен новый мировой рекорд, который я думаю, будет внесен в Книгу Рекордов Гиннеса», - сказал отец маленького богатыря.

Установление рекорда было приурочено ко Дню Святого Георгия, который отмечается сегодня. Организатором мероприятия выступил грузинский Союз мировых достижений и путешествий "Георгий" при финансовой поддержке грузинского представительства немецкой компании Camelion – производителя электротехники, в том числе батареек и аккумуляторов.

Как заявил после завершения акции руководитель грузинского Союза мировых достижений и путешествий Гванджи МАНИЯ, все фото- видео и другие материалы, где зафиксирован рекорд, будут направлены в Книгу Рекордов Гиннеса.

В настоящее время рост 8-летнего Георгия БИБИЛАУРИ составляет 150 сантиметров, вес - 93 килограмма.

Следует отметить, что в книге Рекордов Гиннеса отмечены многие сенсационные достижения детей, но ни у одного ребенка, в таком малом возрасте, до сегодняшнего дня не было подобных силовых показателей.