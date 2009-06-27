Недалеко от Гамбурга перевернулся автобус: двое поляков погибли

Сегодня в Германии на трассе Берлин-Гамбург, неподалеку от Гамбурга, съехал в кювет и перевернулся рейсовый автобус фирмы «Eurolinе», пассажирами которого были граждане Польши и один гражданин Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, по информации компетентных органов ФРГ, в результате аварии двое граждан Польши погибли, 12 человек, среди которых гражданин Украины, получили ранения.

Для оказания медицинской помощи пострадавших доставили в больницу.

Согласно результатам обследования, украинец не получил значительных ранений, состояние его здоровья удовлетворительное, угрозы жизни нет.

Дело находится на контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины и в Генеральном консульстве Украины в Гамбурге.