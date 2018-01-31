В Германии двое грузин украли из супермаркета зубные щетки на 600 евро, планируя начать "бизнес"

Задержанные хотели превратить кражу в постоянное средство дохода, но что-то пошло не так.

В немецком городе Эбербах двое грузин в возрасте 22 и 25 лет украли из местного супермаркета зубные щетки и средства по уходу за полостью рта на 574 евро. Их арестовали прямо на месте преступления.

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Как передает 112.ua со ссылкой на Rhein Neckar Zeitung, судья в городе Хайдельберг уже рассмотрел дело и принял решение поместить задержанных под предварительное заключение. Согласно материалам следствия, задержанные хотели превратить кражу в постоянное средство дохода.

Как сообщал УНИАН, недавно в Киеве поймали пятерых грузин, которые отобрали у супругов 3,5 миллиона гривень.