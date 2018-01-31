Путина не сдержать лишь угрозами новых санкций - в Конгрессе ответили Белому дому

Агрессия РФ продолжается по всей Европе, и американская разведка многократно заявляла, что Россия не ослабила своих попыток сеять раздор в целом мире.

Одних слов недостаточно, чтобы сдержать Россию. Об этом говорится в совместном заявлении нескольких конгрессменов.

Читайте такжеВ Сенате США недовольны отсутствием новых санкций против России"Мы чрезвычайно разочарованы решением Администрации обойти введение санкций в отношении более широкого круга олигархов и приближенных к Путину лиц, в частности тех, которые угрожают наиболее ценным свободам, демократическим институтам и безопасности, как общественности так и отдельных личностей. Мы не согласны с заявлением Администрации США о том, что уже сама угроза введения санкций является фактором сдерживания", - говорится в заявлении, передает Голос Америки.

"Очевидно, что агрессия России продолжается по всей Европе, и высокопоставленные чиновники американской разведки и обороны многократно заявляли, что Россия не ослабила своих попыток сеять раздор в целом мире и использовать кибервооружение, чтобы вредить институтам нашего государства", - считают законодатели США.

"Одних слов недостаточно. Мы призываем наших коллег в Конгрессе подчеркнуть решимости привлечь Россию к ответственности и призываем Администрацию США наложить санкции на российских олигархов", - говорится в заявлении.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что проинформировали Конгресс, что в новых санкциях против России, введение которых призывает закон, принятый законодателями и подписанный президентом Трампом в прошлом году, пока нет необходимости, поскольку он и так «служит сдерживающим фактором».

Объявление было сделано на фоне призывов законодателей от обеих партий к администрации применить закон о санкциях, принятый в июле практически единогласно - против него проголосовали лишь пять конгрессменов и сенаторов.

Закон требует введения санкций против субъектов, которые ведут значительный бизнес с оборонным и разведывательным секторами российского правительства.

Как сообщал УНИАН, 29 января Госдеп сообщил, что таких санкций США пока вводить не будут. 30 января министерство финансов США обнародовало список ведущих российских политиков, чиновников и предпринимателей в списке приближенных к Кремлю людей.

Пребывание в списке не означает, что эти лица автоматически окажутся под новыми санкциями, но указывает, что они находятся в поле внимания правительства США, которое воплощает пакет санкций в отношении Москвы, введенный после российской аннексии Крыма и вмешательства России в американскую избирательную кампанию 2016 года.