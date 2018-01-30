У ФБР оказалось второе досье на Трампа по делу о связях с Россией

23:47, 30 января 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

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Как сообщает издание, сначала сотрудники спецслужб отнеслись к представленным Ширером сведениям скептически. Это было связано с тем, что он не работал в разведке и делился имеющейся информацией с некоторыми СМИ до выборов.

ФБР получили информацию от Ширера через автора первого досье Кристофера Стила, который не мог гарантировать достоверность сведений. Частично досье Ширера совпадает с его собственными данными.

Один из источников издания отметил, что к документу отнеслись серьезно, если ФБР все еще его изучает.

Ранее личный юрист Дональда Трампа Майкл Коэн подал иск против портала BuzzFeed и компании Fusion GPS из-за «досье» на американского президента.

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Теги: #Трамп досье ФБР