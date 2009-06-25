В Атлантике найдены тела членов экипажа лайнера Air France

В Атлантическом океане обнаружены тела старшего пилота и бортпроводника разбившегося аэробуса A330-200. Как сообщает AFP, об этом 25 июня заявили представители авиакомпании Air France.

Имена опознанных специалистами членов экипажа пока не называются, но в профсоюзе сообщили, что пилота звали Марк Дюбуа. По данным Le Figaro, руководство Air France уже выразило соболезнования семьям погибших.

Аэробус, следовавший из Рио-де-Жанейро в Париж, пропал 1 июня. Обломки и тела погибших были обнаружены 6 июня. На борту находились 228 человек. К 17 июня было обнаружено лишь 50 тел погибших. Впоследствии бразильские эксперты заявили о том, что опознали 11 человек из числа пассажиров и установили личности 10 бразильцев и одного британца.

23 июня в СМИ появились сообщения об обнаружении "черных ящиков" аэробуса, однако впоследствии они были опровергнуты: выяснилось, что зафиксированный фрацузскими военными кораблями сигнал исходил не от "черных ящиков" A330-200.

Официальные причины катастрофы пока не названы. Первый доклад французского бюро расследований должен быть представлен до конца июня.

Лента.ру