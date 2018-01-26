Ирландия отменила запрет на продажу алкоголя в пабах в Страстную пятницу

На протяжении 90 лет ирландские пабы закрывались в Страстную пятницу, и это шокировало туристов.

Ирландия отменяет запрет на продажу алкоголя в пабах в Страстную пятницу. Он действовал на протяжении 90 лет.

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Как передает Европейская правда, отмена запрета на продажу алкоголя в этот религиозный праздник является признаком "демографических изменений и увеличения многообразия среди населения", заявил государственный министр по делам равенства, иммиграции и интеграции Дэвид Стентон.

"Это очень значительное изменение" - сказала Джилиан Дейли из ирландской Ассоциации лицензионных виноделов. Она пояснила, что во время пасхальных праздников к всемирно известным ирландским пабам стекаются туристы, и они шокированы тем, что пабы закрыты. "Этого ждали очень долго", - добавила она.

Церковь и государство в прошлом были тесно взаимосвязаны в Ирландии, в стране были запреты на разводы и контрацепцию, которые теперь уже сняты. В 1960-ых годах в Ирландии сняли запрет на продажу алкоголя в День святого Патрика.

В 2018 году католики отмечают Страстную пятницу 30 марта, а Пасху - 1 апреля.

Как сообщал УНИАН, в этом году несколько жителей новозеландского города Коромандел соорудили искусственный остров, чтобы в новогодние праздники избежать запрета употреблять алкоголь в общественных местах.