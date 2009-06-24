Коммунистическая Корея пригрозила стереть США с лица земли

Северная Корея пригрозила стереть США с лица земли, если американские империалисты развяжут новую войну. Заявление, распространенное государственным новостным агентством КНДР, цитирует Associated Press.

Заявление последовало за день до 59-й годовщины начала Корейской войны 1950-53 годов, об окончании которой до сих пор нет официального договора. В мае с.г., после проведения ядерных испытаний Пхеньян заявил, что больше не считает себя связанным условиями перемирия от 27 июля 1953 г., и пообещал дать военный отпор Южной Корее и ее сторонникам, если понадобится.

18 июня японская разведка доложила, что на период с 4 по 8 июля КНДР запланировала пуск баллистической ракеты в сторону территории США, скорее всего - Гавайских островов. После того, как Барак Обама пообещал Республике Корея защиту от ядерного удара, Пхеньян обвинил президента США в развязывании ядерной войны.

Лента.ру