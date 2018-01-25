"Судный день" для человечества стал ближе на 30 секунд из-за ядерной угрозы

Стрелки Часов Судного дня (Doomsday Clock) - символического хронометра, который отражает приближение глобального техногенного катаклизма, - переведены на 30 секунд вперед.

Об этом сообщается на сайте американского журнала Bulletin of Atomic Scientists.

Читайте такжеВ Украине появились эко-гробы из картона (фото)

Теперь они показывают без двух минут полночь (23:58), приближая человечество к катастрофе.

"Часы показывают две минуты до ядерной полуночи", - сказала президент Bulletin of Atomic Scientists Рейчел Бронсон.

Как отметили представители организации, основной причиной для перевода стрелок Часов вперед стало то, что в 2017 году все мировые ядерные державы активно вкладывали средства в развитие своих арсеналов.

В частности они напомнили, о ракетных и ядерных испытаниях, которые проводит КНДР, а также о программа конфигурации ядерных сил США, которая оставляет возможность для повышения роли ядерного оружия.

Среди других факторов, приближающих "конец человечества", ученые выделяют проблему климатических изменений, а также рост напряженности в мире.

Напомним, в 2017 году стрелки Часов Судного дня, указывающие на угрозу глобальной катастрофы, были передвинуты на 30 секунд вперед, и стали показывать 23:57:30. На это решение повлияли заявления президента США Дональда Трампа о ядерном оружии и климатических изменениях, а также рост националистических настроений в мире.

Стоит отметить, что в 1953 году, когда Советский Союз провел испытания водородной бомбы, Часы Судного дня также показывали 23:58. Но ближе к 00:00 (часу глобальной катастрофы) стрелки никогда не подходили.

За Часами Судного дня следят с 1947 года. Первоначально они отражали только угрозу ядерной войны. С 2007 года сотрудники Bulletin of Atomic Scientists также стали учитывать изменения климата и технологические достижения, которые потенциально могут привести к глобальной катастрофе.