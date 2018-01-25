Новый секс-скандал: Дэвида Копперфильда обвинили в непристойных "фокусах" с 17-летней моделью

Иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвинила в сексуальных домогательствах модель Бритни Льюис. Она заявила, что инцидент произошел в 1988 году, когда ей было 17 лет, а Копперфильду - 32. Об этом сообщает Daily Mail.

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Модель рассказала, что впервые познакомилась с иллюзионистом, когда участвовала в конкурсе Elite Model Management, который проходил в Японии, где Копперфильд был одним из членов жюри.

Он пригласил модель сопровождать его на шоу в Калифорнии в том же году. После шоу Льюис и Копперфильд отправились в бар, где, по ее словам, он добавил что-то в ее напиток. После этого она очнулась в гостиничном номере, где иллюзионист ее раздевал и домогался. Дальше потеряла сознание, а на следующий день Копперфильд сказал ей, что ничего не было.

Бритни Льюис заявила, что 11 лет назад она проинформировала об этом ФБР, когда Копперфильда обвинила в домогательствах Лейси Л. Кэрролл. Но тогда дело было закрыто.