"Могу показать вам все мои шрамы": герой фильма "Один дома" рассказал о зверствах отца

Голливудский актер, звезда ленты "Один дома" Маколей Калкин, который изменился до неузнаваемости, рассказал про свое непростое детство.

Читайте такжеНью-Йоркский отель предложил провести день как герой фильма "Один дома"

По словам Маколея, у него были весьма непростые отношения с отцом, актер назвал его "плохим человеком и агрессором". Артист не виделся с отцом уже "четверть века", пишет ТСН.

"Я не говорил с ним примерно четверть века, это так, как это должно быть. Я с ним никогда не был в хороших отношениях. Мое представление об отце - оно скорее из тех, которые получаешь из телепередач и фильмов, а не из родительской любви. Мы никогда не были с ним близки", - сказал Калкин, пишет TooFab.

Маколей добавил, что отец "не любил" его еще до того, как он прославился и стал приносить семье деньги. Актер поделился, что эти чувства были взаимны.

"Мы не любили друг друга. Он был плохим человеком, он издевался морально и физически, я могу показать вам все мои шрамы, если хотите. Он был плохим чуваком, со всех сторон. И я стал брать удар на себя. Лучше я, чем кто-то другой", - разоткровенничался Калкин.

Актер отметил, что для него развод родителей стал "лучшим событием" в его жизни и послужил толчком для того, чтобы оставить шоу-бизнес.

"Надеюсь, все вы назарабатывались денег. От меня их больше не будет", - подумал Калкин, когда покончил с кинокарьерой.

Напомним, несколько лет назад Маколей Калкин расставил точки над "і" в вопросе относительно своей зависимости от наркотиков. Звезда пролил свет на существующие вредные привычки.