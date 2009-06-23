Зачем в "Восточном партнерстве" Россия и Турция

Германия настаивает на привлечении России и Турции к проектам, которые будут реализовываться в рамках инициативы “Восточное партнерство”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил специальный представитель министерства иностранных дел Германии по вопросам стран Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа Ханс-Дитер ЛУКАС на конференции “Россия, Украина и Восточное партнерство ЕС”, организованной неправительственным Немецким Советом по внешней политике.

“Правительство Германии в Брюсселе отстаивало, чтобы проекты “Восточного партнерства” разрабатывались с учетом России и Турции“, - сказал он.

При этом, немецкий посол обратил внимание на то, что Россия не довольна “Восточным партнерством”.

“Все зависит от того, хотим ли мы строить отношения на принципе соперничества и, как и в прошлом, не иметь успеха, или мы хотим синергии. Мне кажется, ответ ЕС однозначен – это второй вариант. И потому мы не видим противоречия между “Восточным партнерством” и стратегическим партнерством с Россией”, - подчеркнул спецпредставитель немецкого МИД.

Как сообщал УНИАН, 7 мая в Праге состоялся учредительный саммит «Восточного партнерства» – новой политики ЕС, направленной на усиление отношений с шестью странами – восточными соседями ЕС: Азербайджаном, Беларусью, Арменией, Грузией, Молдовой и Украиной.