ПАСЕ рассмотрит положение в Белоруссии

Парламентская Ассамблея Совета Европы намерена вернуть белорусскому парламенту статус спецприглашенного.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом говорится в проекте резолюции «О положении в Белоруссии», которую ПАСЕ будет рассматривать на заседании 23 июня.

Статус спецприглашенного уже однажды предоставлялся Минску в 1992 году, но в 1997-м, напоминается в проекте, «из-за отсутствия прогресса в сфере защиты прав человека» был приостановлен. Теперь докладчики ПАСЕ констатируют позитивные изменения в Белоруссии в развитии демократических прав и свобод.

Среди таких перемен ПАСЕ отмечает, в частности, членство Белоруссия в Восточном партнерстве , освобождение всех международно признанных политических заключенных и меры властей по предоставлению свободы объединениям, собраниям и печати, а также сотрудничество с БДИПЧ ОБСЕ для реформирования национального избирательного законодательства и согласие на открытие информационного пункта Совета Европы в Минске.