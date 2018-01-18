Дамаск пообещал сбивать турецкие истребители над Сирией

Замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что вооруженные силы страны будут сбивать турецкие истребители, которые воюют над территорией Сирии.

Об этом сообщает Associated Press.

Такое заявление дипломат сделал на фоне того, как Анкара намеревается начать военные действия против курдов на севере Сирии, около границы с Турцией.

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По словам Микдада, Дамаск будет расценивать любое нападение турецких войск на курдские формирования как «акт агрессии» и нарушение международного законодательства.

Ранее генштаб Турции распорядился привести войска на границе с Сирией в состояние повышенной боевой готовности.