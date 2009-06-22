Эксперт: Россия потеряла всех союзников на территории СССР

Заведующий аналитическим отделом Института политического и военного анализа (Россия) Александр ХРАМЧИХИН считает, что Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут состоять только из российских подразделений.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

«По-моему, особенно после отказа участия в КСОР Беларуси и Узбекистана, все как всегда сведется к тому, что это будут силы только российские», - сказал А.ХРАМЧИХИН.

По его мнению, эта традиционная ситуация, когда в рамках ОДКБ и СНГ Россия платит за все.

«Россия платит за то, чтобы потешить свои комплексы – что она по-прежнему главная на постсоветском пространстве», - сказал эксперт, добавив, что это не приносит России пользы «ни с какой точки зрения».

Комментируя отказ Узбекистана и Беларуси войти в КСОР А.ХРАМЧИХИН отметил, что Узбекистан никогда не был союзником России.

Эксперт считает, что Беларусь также никогда не была союзником РФ.

«А.ЛУКАШЕНКО всегда использовал этот союз в личных целях. Россия поддерживала свои комплексы, а он получал за это экономические привилегии», - сказал он.

Кроме этого, А.ХРАМЧИХИН добавил, что А.ЛУКАШЕНКО неоднократно заявлял, что белорусские военнослужащие никогда не будут воевать за пределами Беларуси.

«Соответственно, еще до начала этой «молочной войны» странно было предполагать, что белорусы будут участвовать в каких-то коллективных силах», - сказал он.

Он не исключает, что Беларусь может присоединится к КСОР, но это не будет значить, что эта группировка будет иметь силу. «Все равно белорусы никогда не направят свои войска за пределы страны воевать, например против талибов, вторгающихся в Таджикистан. Сегодня это абсолютно исключено», - подчеркнул он.

А.ХРАМЧИХИН считает, что за последнее время Москва потеряла всех союзников на постсоветском пространстве.

Как сообщал УНИАН, 14 июня лидеры пяти стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - России, Армении, Киргизии, Казахстана и Таджикистана подписали соглашение о создании КСОР. Под документом нет подписей Беларуси и Узбекистана.