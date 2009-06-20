Швеция продлила рассмотрение документов по Nord Stream
Говорят, документация неполная
Швеция продлила срок рассмотрения проектных документов Nord Stream (Северный поток) до конца августа, сообщил представитель министерства охраны окружающей среды этой страны, передает Deutsche Welle.
В обосновании решения указывается, что Nord Stream вновь представил неполную документацию. В частности, сомнения чиновников вызывают вопросы обеспечения безопасности судоходства в связи с наличием в регионе оставшихся со времен Второй мировой войны морских мин.
Справка УНИАН. газопровод Nord Stream (Северный поток) должен соединить Россию и Евросоюз через акваторию Балтийского моря от Выборга до Грайфсвальда (Германия). Проект реализуют «Газпром» и немецкие компании E.ON и BASF.
Для строительства газопровода необходимо согласие пяти стран, через воды которых он пройдет - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Против проекта выступает ряд стран Балтийского региона, в том числе Эстония и Литва, мотивируя это потенциальной угрозой для экологии.
Как ожидается, первая нитка Nord Stream будет построена к 2011 году, а вторая аналогичной мощности - к 2012 году.