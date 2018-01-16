Пять тушек ядовитой рыбы фугу лишили спокойствия японский город

Власти японского города Гамагори объявили тревогу: местный супермаркет продал пять тушек смертельно ядовитой рыбы фугу, не вынув из них печень, где содержится яд. Администрация города привела в действие специальную систему оповещения и призывает жителей быть осторожными и внимательно осмотреть недавно купленную фугу, сообщает Би-би-си.

Три потенциально смертельных рыбы удалось таким образом найти и утилизовать, но еще две пока не найдены.

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Популярный японский деликатес - рыба фугу - настолько ядовита, что любая ошибка при ее приготовлении чревата летальным исходом. В коже, яичниках и печени фугу содержится вещество нейропаралитического действия тетродотоксин. Чтобы получить лицензию на приготовление фугу, повара проходят длительное обучение.

Отравление тетродотоксином, содержащимся в рыбе фугу, описывают как быстрое и острое. Оно начинается с онемения во рту, после чего наступает паралич дыхательных органов и смерть. Отравившийся остается в сознании до самого конца.

Каждый год в Японии фиксируют несколько случаев отравления фугу. Хотя противоядия против тетродотоксина нет, не каждое отравление рыбой фугу кончается смертью.

Как сообщал УНИАН, в минувшем году в Японии приговорили к смертной казни женщину, которая отравила нескольких мужчин ради денег.