В КНДР назвали "большую ядерную кнопку" Трампа спазмом сумасшедшего

Государственные СМИ Северной Кореи назвали слова Дональда Трампа о том, что у него больше ядерная кнопка, чем у лидера Ким Чен Ына «спазмом сумасшедшего». Об этом сообщает independent.co.uk.

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Газета правящей партии раскритиковала президента США после того, как он написал в твиттере: «У меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и мощнее, чем его (Ким Чен Ына), и моя кнопка работает!»

Тон комментария не редкость для северокорейских СМИ, отмечает газета.