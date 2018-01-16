В КНДР назвали "большую ядерную кнопку" Трампа спазмом сумасшедшего
10:54, 16 января 2018Мир
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Газета правящей партии КНДР раскритиковала президента США после того, как он написал скандальное сообщение.
Иллюстрация REUTERS
Государственные СМИ Северной Кореи назвали слова Дональда Трампа о том, что у него больше ядерная кнопка, чем у лидера Ким Чен Ына «спазмом сумасшедшего». Об этом сообщает independent.co.uk.
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Газета правящей партии раскритиковала президента США после того, как он написал в твиттере: «У меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и мощнее, чем его (Ким Чен Ына), и моя кнопка работает!»
Тон комментария не редкость для северокорейских СМИ, отмечает газета.
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