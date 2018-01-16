Глава МИД Великобритании назвал КНДР "главной угрозой с начала атомной эры"
10:31, 16 января 2018Мир
372 0
Он также назвал правильным подход госсекретаря США Рекса Тиллерсона, подразумевающий международный консенсус по ситуации на Корейском полуострове.
Ким Чен Ын / REUTERS
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что ракетная программа КНДР является главной угрозой миру с начала атомной эры.
Об этом сообщает The Guardian.
«Появляющаяся у него (лидера КНДР Ким Чен Ына — ред.) возможность запускать ядерные межконтинентальные баллистические ракеты — угроза, которую мир не знал с самого начала атомного века», — заявил Джонсон.
Читайте такжеКитай отказался от участия в ванкуверском обсуждении проблемы ядерной программы КНДР
Он также назвал правильным подход госсекретаря США Рекса Тиллерсона, подразумевающий международный консенсус по ситуации на Корейском полуострове.
Ранее Джонсон рассказал о важности ядерной сделки с Ираном.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter