Глава МИД Великобритании назвал КНДР "главной угрозой с начала атомной эры"

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что ракетная программа КНДР является главной угрозой миру с начала атомной эры.

Об этом сообщает The Guardian.

«Появляющаяся у него (лидера КНДР Ким Чен Ына — ред.) возможность запускать ядерные межконтинентальные баллистические ракеты — угроза, которую мир не знал с самого начала атомного века», — заявил Джонсон.

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Он также назвал правильным подход госсекретаря США Рекса Тиллерсона, подразумевающий международный консенсус по ситуации на Корейском полуострове.

Ранее Джонсон рассказал о важности ядерной сделки с Ираном.