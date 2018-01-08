Иерусалим должен быть общей столицей Израиля и Палестины - глава МИД Британии

Иерусалим должен быть поделенной между Израилем и Палестиной столицей.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время разговора с палестинским коллегой Риядом Аль-Малки, передает пресс-служба иностранного ведомства. Об этом сообщает ТСН.

"Во время наших продуктивных переговоров я вновь подтвердил обязательство Великобритании поддержать палестинский народ и решение о соглашении двух государств, о настоятельной потребности в обновленных мирных переговорах и о четкой и давней позиции Великобритании относительно статуса Иерусалима: он должен быть определен путем переговорного урегулирования между израильтянами и палестинцами, и в конечном итоге Иерусалим должен быть общей столицей Израильского и Палестинского государств", - сказал глава британского МИД.

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Он также отметил, что отношения между Палестиной и Великобританией достаточно прочные и налаженные и соединенное королевство будет продолжать работать для того, чтобы эти отношения оставались такими в 2018 году и в дальнейшем.

Как известно, позиция Великобритании, Евросоюза и большинства стран мира заключается в осуждении решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Вокруг этого решения идет борьба и в самом Израиле, где палестинские активисты и боевики ХАМАС устраивали агрессивные акции против решения США.

Напомним, недавно авиация Израиля атаковала объект боевиков ХАМАС в южной части сектора Газы.