Стало известно о тайной свадьбе звезды "Армагеддона" и "Властелина колец"

Американская актриса и модель Лив Тайлер тайно вышла замуж за своего возлюбленного спортивного агента Дейва Гарднера. Об этом сообщает издание Hollywood.com.

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Такой вывод журналисты сделали после поста комика Джека Уайтхолла, который дружит с парой. Так, мужчина разместил в своем Instagram фото, на котором позирует с Тайлер, под которым оставил подпись: "Когда веселишь жену друга куда больше, чем он сам".

Отметим, что пара никак эту информацию не комментировала. Кроме того, влюбленные воспитывают детей от предыдущих браков, сына актрисы Майло Уильяма и сына Дэйва — Грея, отмечает "Лайм".

Лив Тайлер известна благодаря ролям в фантастическом блокбастере "Армагеддон" и кинотрилогии "Властелин колец". Актриса также снялась в картинах "Планкетт и Маклейн" и "Онегин".