Ограбление на миллионы: в Париже вооруженные топорами преступники ворвались в роскошный отель (видео)
10:50, 11 января 2018Мир
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Злоумышленники похитили украшений на более чем четыре миллиона евро.
В Париже вооруженные преступники ворвались в роскошный отель.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Злоумышленники похитили украшений на более чем четыре миллиона евро. Нападение произошло вечером, неподалеку от министерства юстиции. Преступники обчистили ювелирную лавку, забрав драгоценности с витрины.
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Помехой грабителям стал полицейский патруль. Впрочем, двум грабителям с добычей удалось скрыться.
Согласно информации радиостанции RTL, инцидент произошел около 18:30 по местному времени, когда пятеро мужчин, некоторые из которых были вооружены топорами", ворвались в отель.
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