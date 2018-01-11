Ограбление на миллионы: в Париже вооруженные топорами преступники ворвались в роскошный отель (видео)

В Париже вооруженные преступники ворвались в роскошный отель.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Злоумышленники похитили украшений на более чем четыре миллиона евро. Нападение произошло вечером, неподалеку от министерства юстиции. Преступники обчистили ювелирную лавку, забрав драгоценности с витрины.

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Помехой грабителям стал полицейский патруль. Впрочем, двум грабителям с добычей удалось скрыться.

Согласно информации радиостанции RTL, инцидент произошел около 18:30 по местному времени, когда пятеро мужчин, некоторые из которых были вооружены топорами", ворвались в отель.