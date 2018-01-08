Британский фрегат будет сопровождать российские корабли в Ла-Манше
Британский военный корабль HMS Westminster 8 января был отправлен в Ла-Манш для сопровождения судов ВМФ РФ, которые собираются пройти через пролив Па-де-Кале.
Фрегат Королевского флота Великобритании был отправлен для сопровождения нескольких российских кораблей, которые подошли к побережью страны, пишет Dailymail.
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Сообщается, что британский военный корабль HMS Westminster 8 января был отправлен в Ла-Манш для сопровождения судов ВМФ РФ, которые собираются пройти через пролив Па-де-Кале.
Командование флота решило отправить эскорт для российских кораблей в связи с приближением их к британскому побережью.
Как сообщается, 25 декабря фрегат МВФ РФ «Адмирал Горшков» приблизился к территориальным водам Великобритании во время прохождения Ла-Манш. Сопроводить его также был отправлен корабль Королевского флота.