Китай может создать космические войска

Китай рассматривает возможность создания собственных космических войск, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на новостную службу "Чжунго ван".

"Становление космических войск должно быть включено в план развития Народно-освободительной армии Китая", - цитирует портал сотрудника Академии военных наук КНР Ван Фааня. По его словам, развертывание боевых подразделений в космосе требуется для того, чтобы защитить растущее число китайских космических аппаратов.

На сегодня на орбите находятся 54 действующих китайских искусственных спутника Земли. Среди перспективных проектов КНР по освоению космоса - развертывание системы глобального позиционирования "Бэйтоу" ("Компас"), создание к 2020 году собственной орбитальной станции, высадка человека на Луну и возведение базы на естественном спутнике Земли к 2030 году, отправка беспилотных аппаратов за пределы Солнечной системы к 2050 году.

Сотрудник Академии военных наук КНР напомнил, что для защиты находящихся на орбите объектов свои космические войска уже создали Россия и США, аналогичные планы вынашивает Индия.

Создание космических войск является уже третьей масштабной оборонной инициативой Китая с начала 2009 года. В марте министр обороны КНР Лян Гуанлэ подтвердил намерение Пекина построить собственный авианосец. Глава военного ведомства заявил, что "из всех крупных мировых держав КНР остается единственной страной, у которой нет авианосцев, поэтому он больше не может оставаться без этого вида вооружений".

В апреле в КНР был опубликован "Доклад о развитии научно-технических дисциплин в области вооружения", где было заявлено о планах создавать новые виды вооружения, в частности - боевых роботов и электромагнитные пушки.

Оборонный бюджет КНР на 2009 год составит более 480,6 миллиарда юаней (70,7 миллиарда долларов), или 6,3% от общего объема расходов госбюджета. В частности, Пекин намерен увеличить финансирование новейших разработок в области вооружений, подготовки военных к таким нетрадиционным вызовам безопасности, как масштабные землетрясения и терроризм.