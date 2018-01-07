Тереза Мэй уволит нескольких министров - СМИ
06:11, 07 января 2018
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Свои посты сохранят министры иностранных и внутренних дел, министр финансов и министр по Brexit.
Тереза Мэй / REUTERS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник, 8 января, объявит о перестановках в кабинете министров.
Об этом пишет газета The Sunday Times, передает Reuters.
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По данным газеты, на место целого ряда уволенных министров придут новые лица. Однако, как отмечается, свои посты сохранят министры иностранных и внутренних дел, министр финансов и министр по Brexit.
Также ожидается, что Мэй назначит нового главу аппарата правительства. Ранее этот пост занимал Дэмиан Грин, однако он был уволен из-за скандала.
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