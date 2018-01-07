Тереза Мэй уволит нескольких министров - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник, 8 января, объявит о перестановках в кабинете министров.

Об этом пишет газета The Sunday Times, передает Reuters.

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По данным газеты, на место целого ряда уволенных министров придут новые лица. Однако, как отмечается, свои посты сохранят министры иностранных и внутренних дел, министр финансов и министр по Brexit.

Также ожидается, что Мэй назначит нового главу аппарата правительства. Ранее этот пост занимал Дэмиан Грин, однако он был уволен из-за скандала.