Стала известна дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл (видео)

Свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба королевской семьи, пишет ВВС.

Читайте такжеНевеста принца Гарри впервые появилась на публике в новом статусе (видео)

Церемония пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Свадьбу будет оплачивать королевская семья, включая услуги, музыку, цветы и прием.

Как сообщал УНИАН, принц Гарри обручился со звездой сериала "Форс-мажоры" Меган Маркл. Объявление о помолвке прозвучало на фоне слухов, которые ходили в таблоидах в течение последних месяцев - отмечалось, что Меган Маркл заканчивает съемки в сериале «Форс-мажоры» и предпринимает шаги для переезда в Лондон.