Стала известна дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл (видео)
15:36, 15 декабря 2017Мир
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Свадьбу будет оплачивать королевская семья, включая услуги, музыку, цветы и прием.
Свальба состоится 19 мая 2018 года / скриншот
Свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба королевской семьи, пишет ВВС.
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Церемония пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Свадьбу будет оплачивать королевская семья, включая услуги, музыку, цветы и прием.
Как сообщал УНИАН, принц Гарри обручился со звездой сериала "Форс-мажоры" Меган Маркл. Объявление о помолвке прозвучало на фоне слухов, которые ходили в таблоидах в течение последних месяцев - отмечалось, что Меган Маркл заканчивает съемки в сериале «Форс-мажоры» и предпринимает шаги для переезда в Лондон.
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