Нашли еще шесть тел погибших в авиакатастрофе А330

Поисковыми отрядами бразильских ВМФ и ВВС обнаружены еще шесть тел погибших в авиакатастрофе самолета А330 кампании Air France над Атлантическим океаном.

Как сообщает «Газета.ру», окончание поисковой операции назначено на 25 июня, но чиновники с понедельника решили встречаться каждые два дня, чтобы принять решение о продолжении или прекращении поисков, в зависимости от того, будут ли извлекаться из воды новые тела или обломки самолета.