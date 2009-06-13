Нашли еще шесть тел погибших в авиакатастрофе А330
14:24, 13 июня 2009Мир
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Завершение операции назначено на 25.06
Поисковыми отрядами бразильских ВМФ и ВВС обнаружены еще шесть тел погибших в авиакатастрофе самолета А330 кампании Air France над Атлантическим океаном.
Как сообщает «Газета.ру», окончание поисковой операции назначено на 25 июня, но чиновники с понедельника решили встречаться каждые два дня, чтобы принять решение о продолжении или прекращении поисков, в зависимости от того, будут ли извлекаться из воды новые тела или обломки самолета.
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