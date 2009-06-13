Северная Корея угрожает военными действиями
11:02, 13 июня 2009Мир
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Звучат категорические заявления
Северная Корея угрожает начать военные действия, если США и их союзники попытаются ее изолировать.
Как сообщает радио «Свобода»,Пхеньян объявил, что начинает работы по обогащению урана и переработке всего имеющегося плутония в оружейный.
Заявления сделаны в ответ на введение Советом Безопасности ООН новых санкций против Северной Кореи - после проведения ею в мае ряда ядерных и ракетных испытаний.
Принятая в пятницу резолюция Совбеза ООН запрещает экспорт и почти весь импорт оружия из КНДР.
Страны, входящие в ООН, получают право досмотра судов, следующих в КНДР, и конфискации подозрительных грузов.
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