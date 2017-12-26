Создатель Багза Банни умер в возрасте 99 лет

05:34, 26 декабря 2017
Мир
1115

Гивенс работал аниматором на студиях Walt Disney Co., Warner Bros. и Hanna-Barbera.

Боб Гивенс посвятил мультипликации всю свою жизнь / Фото geekyreporter.com

Художник и дизайнер Боб Гивенс, создатель наиболее популярного образа мультипликационного персонажа Багза Банни, скончался в возрасте 99 лет. Об этом сообщает BBC News.

Читайте такжеОдного из основателей Pixar и режиссера "Истории игрушек" обвинили в домогательствах

Гивенс впервые нарисовал Багза Банни в 1940 году. За основу он взял похожего персонажа - кролика, появлявшегося до этого в нескольких мультфильмах. Студия Warner Bros. пожелала изменить облик героя, потому что оригинальный был «чересчур милым».

Художник также работал над мультсериалами про Тома и Джерри, Даффи и Дональда Дака, сотрудничал со студиями Disney, Warner Bros. и Hanna-Barbera.

Именно из-под его карандаша вышли знаменитые Элвин и бурундуки, моряк Попай и другие персонажи. Гивенс продолжал работать до начала 2000-х годов.

По словам дочери легендарного мультипликатора, причиной смерти её отца стала острая дыхательная недостаточность.

Как сообщал УНИАН, недавно в США умер вдохновитель Ice Bucket Challenge.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter