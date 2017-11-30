В США умер вдохновитель Ice Bucket Challenge

Американец Энтони Сенеркья, который вдохновил людей на благотворительный флешмоб Ice Bucket Challenge, скончался в возрасте 46 лет.

14 лет назад Сенеркье поставили диагноз боковой амиотрофический склероз (ALS) - болезнь центральной нервной системы, которая приводит к параличам и последующей атрофии мышц, пишет Timе. «Он неустанно работал, чтобы повысить осведомленность о ALS и был зачинателем всемирно известного вызова Ice bucket», - говорится в некрологе мужчины.

«Он был бойцом... Он был нашим светом. Он сделал нашу жизнь лучше", - заявила супруга Энтони Сенеркья журналистам.

Флешмоб Ice Bucket Challenge получил известность летом 2014 года. Тогда в нем приняли участие многие мировые знаменитости, в том числе основатель Microsoft Билл Гейтс, учредитель Facebook Марк Цукерберг, бывший президент США Джордж Буш, писатель Стивен Кинг, музыканты, актеры и многие другие.

За два месяца на финансирование исследований было пожертвовано более $115 млн.

Напомним, в 2014 году один из основателей всемирно известной акции Ice Bucket Challenge Кори Гриффин трагически погиб в возрасте 27 лет. Кори принимал участие в мероприятии по сбору средств для фонда ALS. Ему вместе с командой удалось собрать около $100 тыс., которые пойдут на разработку лекарств от бокового амиотрофического склероза. Кори нырнул в Атлантический океан близ острова Нантакет с крыши здания Juice Guys и не смог выплыть.