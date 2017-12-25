В Москве в результате наезда автобуса на людей погибли по меньшей мере пять человек

15:41, 25 декабря 2017
Мир
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Кроме этого, еще 15 человек получили травмы. Пока об их состоянии информации не поступало.

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В Москве рейсовый автобус протаранил толпу людей в подземном переходе возле станции метро.

Читайте такжеВ сети появилась запись наезда автобуса на толпу людей в Москве (видео)Как сообщает "РИА Новости", представители экстренных служб заявили, что в результате ДТП погибли пять человек, еще 15 пострадали.

Предварительно рассматриваются две версии аварии - автобус мог подрезать легковой автомобиль или у него отказали тормоза.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах утверждает, что водитель автобуса не справился с управлением, а версия умышленного наезда не рассматривается.

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