В Москве в результате наезда автобуса на людей погибли по меньшей мере пять человек

В Москве рейсовый автобус протаранил толпу людей в подземном переходе возле станции метро.

Читайте такжеВ сети появилась запись наезда автобуса на толпу людей в Москве (видео)Как сообщает "РИА Новости", представители экстренных служб заявили, что в результате ДТП погибли пять человек, еще 15 пострадали.

Предварительно рассматриваются две версии аварии - автобус мог подрезать легковой автомобиль или у него отказали тормоза.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах утверждает, что водитель автобуса не справился с управлением, а версия умышленного наезда не рассматривается.