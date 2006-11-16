Впервые спикером в Конгрессе США избрана женщина (фото)
Всем бы так выглядеть
Сегодня единогласно спикером палаты представителей конгресса США была избрана Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi), которая, таким образом, стала первой женщиной, занявшей этот пост. Н.Пелоси приступит к работе в январе 2007 г. и сменит на этом посту республиканца Денниса Дж.Хэстерта.
Напомним, по итогам состоявшихся 7 ноября 2006 г. промежуточных выборов в США контроль над Конгрессом впервые за последние 12 лет получили демократы.
Справка. Нэнси Пелоси 66 лет, она родилась в городе Балтимор в семье американцев итальянского происхождения. Ее отец Томас д’Алессандро был депутатом Конгресса и мэром Балтимора. Получила высшее образование в Балтиморе и Вашингтоне. Политической деятельностью занимается с середины 80-х годов. В 1987 году избрана в Конгресс от штата Калифорния, баллотировалась в округе, где позиции Демократической партии традиционно сильны. С 2002 года возглавляет фракцию демократов в Палате представителей, заменив на этом посту Дика Гепхарда. Она замужем за миллионером Полом Пелоси (бизнес в сфере недвижимости), мать пятерых детей.