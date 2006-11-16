Впервые спикером в Конгрессе США избрана женщина (фото)

Сегодня единогласно спикером палаты представителей конгресса США была избрана Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi), которая, таким образом, стала первой женщиной, занявшей этот пост. Н.Пелоси приступит к работе в январе 2007 г. и сменит на этом посту республиканца Денниса Дж.Хэстерта.

Напомним, по итогам состоявшихся 7 ноября 2006 г. промежуточных выборов в США контроль над Конгрессом впервые за последние 12 лет получили демократы.

Справка. Нэнси Пелоси 66 лет, она родилась в городе Балтимор в семье американцев итальянского происхождения. Ее отец Томас д’Алессандро был депутатом Конгресса и мэром Балтимора. Получила высшее образование в Балтиморе и Вашингтоне. Политической деятельностью занимается с середины 80-х годов. В 1987 году избрана в Конгресс от штата Калифорния, баллотировалась в округе, где позиции Демократической партии традиционно сильны. С 2002 года возглавляет фракцию демократов в Палате представителей, заменив на этом посту Дика Гепхарда. Она замужем за миллионером Полом Пелоси (бизнес в сфере недвижимости), мать пятерых детей.