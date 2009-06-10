Европа хочет понять, как Россия будет вступать в ВТО «за компанию»

Европейская комиссия хочет понять, каким образом Россия собирается вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) в блоке с Беларусью и Казахстаном.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Луц ГАЛЛЬНЕР.

“Мы хотим получить разъяснения от российской власти по поводу того, каким образом они видят присоединение к ВТО”, - сказал он.

По его словам, этот вопрос будет обсужден в ближайшие дни на “надлежащих уровнях”.

При этом представитель Еврокомиссии напомнил, что несколько дней назад российская власть подтвердила намерение присоединиться к ВТО до конца этого года.

В то же время 9 июня премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил, что Россия, Беларусь и Казахстан попробуют присоединиться к ВТО единым таможенным союзом, отозвав свои заявки об отдельном присоединении.