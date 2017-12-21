Дуда назвал необоснованным решение Еврокомиссии относительно санкций против Польши

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал решение Еврокомиссии по ограничению полномочий представителей страны в ЕС.

По его мнению, нет никаких существенных оснований для принятия такого решения, передает Polskie Radio.

«Я не понимаю этого решения. Это чисто политическое решение. Оно не имеет никакого существенного обоснования. Тот кто знает как устроена система власти, когда речь идет о функционировании правосудия в других европейских странах или в мире, тот полностью понимает, что эти решения, которые мы приняли в Польше, не отличаются от того, что есть во многих европейских странах, даже наоборот, я мог бы сказать, что это гораздо более демократические соображения», - отметил Дуда.

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Он также отметил, что рассчитывает на конструктивный диалог с Еврокомиссией в течение следующих трех месяцев.

Как отмечает издание, президент, ссылаясь на опрос общественного мнения, оценил, что социальное восприятие польских судов является "ужасным".

«80% поляков хотели изменений в системе правосудия, люди имеют чувство боли, глубокое чувство несправедливости. Это нельзя терпеть, его надо менять. Пора прекратить коммунизм в польской системе судопроизводства», - отметил Дуда.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия ввела беспрецедентные дисциплинарные меры в отношении Польши, мотивируя это тем, что намеченные в стране реформы судебной системы ставят под угрозу существование правового государства и подрывают общие ценности ЕС.