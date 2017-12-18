Самый молодой глава правительства в Европе: 31-летний Курц стал австрийским канцлером

Лидер консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц (Sebastian Kurz) в понедельник, 18 декабря, принял присягу канцлера Австрии. Таким образом, 31-летний австрийский политик стал самым молодым главой правительства в Европе. как сообщает DW.

Вице-канцлером в новом правительстве назначен Хайнц-Кристиан Штрахе (Heinz-Christian Strache), лидер правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС), которая вместе с консерваторами вошла в правящую коалицию Австрии. Кроме того, посты министров внутренних дел, внешних дел и обороны также получили представители АПС.

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Президент страны Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen), приводя к присяге нового канцлера, призвал будущее правительство страны проводить ответственную политику, в частности и относительно представителей меньшинств в стране. "Работа с наиболее уязвимыми показывает, чего стоят на самом деле наши ценности", - отметил он.

Тем временем в центре Вены собралось около шести тысяч человек, которые протестуют против создания новой правящей коалиции и правительства страны, до которых вошли правопопулисты АПС. Небольшое количество демонстрантов швыряло петарды, помидоры и яйца в полицейских. Протестующие держат флаги с лозунгами "Не позволяйте нацистам править" и "Мы не хотим нацистских свиней", передает агентство dpa.

Напомним, 15 декабря консервативная Австрийская народная партия (АНП) и правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС) заявили о согласии относительно формирования нового правительства страны.