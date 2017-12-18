Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон идет в детский сад

16:22, 18 декабря 2017
Мир
1227

Стоимость пребывания в саду составляет 15 тысяч фунтов стерлингов в год (около 600 тысяч гривень по текущему курсу)

REUTERS

Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотта начнет ходить в детский сад со следующего месяца, сообщает Daily Mail.

Детский сад Уилкокса расположен неподалеку от Кенсингтонского дворца, где живет семья принца Уильяма. Стоимость пребывания в саду составляет 15 тысяч фунтов стерлингов в год (около 600 тысяч гривень по текущему курсу), пишет "Газета.Ru".

Предполагается, что принцесса Шарлотта начнет ходить в детский сад с 4 января 2018 года.

Напомним, ранее 6-летний принц Джордж исполнил роль барашка в школьном рождественском спектакле

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #принц Уильям#Кейт Миддлтон и принц Вильям#принцесса Шарлотта