Принц Джордж исполнил роль барашка в школьном рождественском спектакле

На днях во время визита в Манчестер принц Уильям и герцогиня Кэтрин рассказали, что их сын Джордж участвовал в школьной постановке, где ему досталась роль барашка, пишет ТСН.

"Я ходил на рождественское представление, в котором участвовал мой сын. Было очень забавно, Джордж играл барашка", - рассказал герцог Кембриджский. Его супруга Кэтрин спектакль не посетила, видимо, была занята другими важными делами. Пара, напомним, сейчас находится в ожидании третьего ребенка, который появится на свет в апреле 2018 года.

Пропустила герцогиня Кембриджская и первый день своего 4-летнего сына в школе. В начале осени Кейт так сильно страдала от токсикоза, что не смогла составить Уильяму компанию и отвести сына на занятия.