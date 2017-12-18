Британскую певицу не пустили в зал ожидания аэропорта - была обута в угги

Австралийская авиакомпания Qantas не пропустила в VIP-зал ожидания аэропорта в Мельбурне известную британскую певицу синти-поп группы The Human League Джоанну Кейтрал из-за того, что она была обута в угги. Артистка рассказала об инциденте на своей странице в Twitter.

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На входе в VIP-зал артистку попросили переобуться. Только после этого она смогла зайти в зал ожидания. Обувь назвали "неуместной и слишком свободного стиля".

"Сапоги считаются пижамной одеждой, хотя до сих пор не было проблем ни в одном из других залов. Мне предложили пойти в один из магазинов и купить туфли", - написала Джоанна.

Как пишет "Страна.ua", наредставители авиакомпании объяснили, что в их залах ожидания действует дресс-код,который исключает угги.

Авиаперевозчик советует пассажирам избегать неуместной одежды слишком свободного стиля, чтобы "наслаждаться перелетом в приятной обстановке".

Помимо уггов, под запрет попали пляжная одежда для сна (к которой почему-то относятся угги), одежда с лозунгами, нечистая или порванная одежда, босые ноги.

Также в правилах отмечено, что дресс-код действует во всех залах ожидания аэропорта.