Принц Гарри взял интервью у экс-президента Обамы (видео)

Британский принц Гарри взял интервью у Барака Обамы для радиопрограммы, в котором бывший президент США поделился своими воспоминаниями о жизни после того, как покинул Белый дом, и надеждами на будущее.

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Видео посиделок обнародовало ВВС. Британскому принцу политик рассказал о последних днях в Белом Доме, а также поделился планами о работе в собственной благотворительной организации. Встретились Обама и принц Уэльский в Канаде, звездное интервью стало для Гарри испытанием на временной должности редактора ВВС, которую он занял в праздничный рождественский выпуск.

Интервью было записано в Торонто в сентябре во время Invictus Games – спортивных соревнований для раненых военнослужащих по инициативе принца Гарри.

В ходе беседы Обама обсудил свои планы относительно воспитания следующего поколения лидеров в рамках программ Фонда Обамы.