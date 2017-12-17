Правые популисты Европы в Праге требуют свертывания Евросоюза

С требованием ликвидировать Европейский Союз в его нынешнем виде выступили делегаты съезда правых популистов Европы. Требование прозвучало в субботу, 16 декабря, в Праге, где в эти дни проходит съезд. Среди делегатов - председатель французского "Национального фронта" Марин Ле Пен и глава нидерландской правопопулистской "Партии за свободу" Геерт Вилдерс, передает DW.

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"Брюссель - это опасность для существования наших национальных государств", - сказал Вилдерс, слова которого цитирует информационное агентство. Ле Пен, в свою очередь, называла ЕС "катастрофической организацией". Делегаты съезда так же однозначно выступили против миграции. На фоне этого Вилдерс похвалил позицию восточных стран-членов ЕС относительно нежелания принимать беженцев по квотам распределения мигрантов в ЕС.

Так же Ле Пен приветствовала вхождение правых популистов в правительственную коалицию в Австрии. Это обстоятельство она назвала "очень хорошей новостью для Европы". Одобрительно об этом факте отозвался и лидер нидерландских правых популистов.