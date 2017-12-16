Трамп запретит Airbus и Boeing продавать самолеты Ирану - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа может запретить авиастроительным корпорациям Boeing и Airbus продавать самолеты Ирану, сообщает The Wall Street Journal. Как уточняет издание, за последние 15 месяцев обе компании договорились о заключении нескольких сделок с Ираном, однако все соглашения находятся в подвешенном состоянии из-за пересмотра Белым домом политики в отношении Тегерана.

Читайте такжеТрамп хотел продать дачи российских дипломатов в США - Washington PostИздание пишет, что в администрации США обеспокоены тем, что Иран может использовать лайнеры для отправки оружия и военнослужащих в Сирию. Разрешение на продажу самолетов американские власти готовы выдать лишь после того, как убедятся, что лайнеры будут использоваться «исключительно в коммерческих целях», сказал изданию представитель пресс-службы Белого дома.

Как напоминает газета, Boeing и Airbus намеревались продать авиаперевозчику Iran Air почти 300 самолетов на $40 млрд. Сделки были одобрены в 2015 году после подписания соглашения по иранской ядерной программе.

В конце прошлого года Airbus Group подписал твердый контракт на поставку 100 своих самолетов госкомпании Iran Air. В рамках договоренности иранский перевозчик должен был получить самолеты семейств А320, А330 и A350. Предполагалось, что первые лайнеры отправятся в Иран уже в начале 2017 года.