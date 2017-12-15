Меркель и Макрон планируют к марту утвердить общее предложение по реформе ЕС

Германия и Франция планируют к марту утвердить общее предложение относительно реформы Евросоюза и Еврозоны. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель сегодня на брифинге по завершению в Брюсселе саммита ЕС, сообщает Deutsche Welle.

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"К марту мы хотели бы найти общую позицию, что является чрезвычайно важным", - отметила Меркель. По ее словам, для дальнейшего развития еврозоны и экономического сотрудничества в рамках ЕС будет внесен ряд предложений.

В свою очередь, французский президент Эммануэль Макрон также выразил надежду на согласование общей позиции относительно реформирования еврозоны к марту, если в Германии к тому времени будет новое правительство, а также – на согласование "дорожной карты" со всеми лидерами еврозоны к июню следующего года.

Макрон отметил, что все в ЕС заинтересованы в "стабильной и сильной Германии" для того, чтобы дальше углублять евроинтеграцию.

Еще в сентябре Макрон представил планы масштабной реформы Европейского Союза. Он, в частности, высказался за учреждение должности министра финансов еврозоны и многомиллиардного общего бюджета для 19 стран еврозоны. Кроме того, глава французского государства предлагает изменить правила налогообложения во всех странах-членах еврозоны и создать единый парламент для стран ЕС, имеющих общую европейскую валюту.

Еще одной темой, где, по убеждению Макрона, странам ЕС следует существенно углубить сотрудничество, является оборонная отрасль. Он предлагает, в частности, создать общий оборонный бюджет ЕС и общие силы реагирования.