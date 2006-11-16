Турция заморозила военное сотрудничество с Францией в связи с одобрением нижней палатой парламента закона, запрещающего отрицание геноцида армян в Османской империи, сообщает Associated Press.

Как сообщил во время приема в Анкаре генерал Илькер БАШБУГ, все контакты между двумя странами по военной линии заморожены, отменены взаимные визиты нескольких высокопоставленных делегаций.

Для принятия закона о геноциде он должен получить поддержку французского Сената и президента страны. Турция является одним из крупнейших покупателей французской военной техники.